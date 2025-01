Sbircialanotizia.it - Fiumi di coca tra Messico e Usa, chiesta l’estradizione del ‘narcos’ arrestato a Roma

Aveva un ruolo rilievo nel sodalizio che dal Texas coordinava le consegne in tutto il territorio statunitense, tra i messaggi con lo zio anche video di uomini armati presumibilmente membri del Cartello del Golfo Grossi quantitativi di droga lungo la rotta-Stati Uniti. Alla base, un’organizzazione transnazionale ben strutturata che per effettuare le spedizioni in .L'articoloditrae Usa,delè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.