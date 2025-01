Ilrestodelcarlino.it - "Duplice femminicidio, la sentenza di Modena suscita indignazione"

Caro Carlino. la recentedella Corte d’Assise di, che ha condannato un uomo per ildella moglie e della di lei figlia, lascia un senso di sgomento e. Ciò che colpisce è la concessione di attenuanti basata sulla “comprensibilità umana dei motivi”. Una simile giustificazione rappresenta un passo indietro nella lotta contro i femminicidi. Da anni si combatte per affermare che la violenza non ha, né deve avere, attenuanti. Cercare motivazioni o alibi dietro crimini così brutali rischia di normalizzare l’inaccettabile e di legittimare una cultura in cui la violenza trova spazio e giustificazione. Ogni concessione di questo tipo è un tradimento verso le vittime e un segnale pericoloso per la società. La giustizia non può e non deve vacillare: chi uccide non merita comprensione, ma condanna.