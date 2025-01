Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Monza 0-1 | Maldini in gol in contropiede! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i biancorossi di Bocchetti in tempo realeIlospita ilnel primo anticipo del sabato valido per la ventunesima giornata del campionato diA, secondo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che si fronteggiano per la terza volta in questa stagione che saràdall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.Castro e Izzo indi Coppa Italia (foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dal bel pareggio in trasferta contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter nel recupero di mercoledì che ha fatto seguito all’altro 2-2 in casa contro la Roma, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono tornare alla vittoria. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per scavalcare almeno momentaneamente il Milan e la Fiorentina – impegnate rispettivamente oggi pomeriggio contro la Juventus e domani contro il Torino – al sesto posto.