Dilei.it - Ascolti tv del 17 gennaio, Dalla strada al palco sfida Io Canto Senior

Leggi su Dilei.it

Il palinsesto televisivo del venerdì sera alza il grado della competizione perché sino due grandi show. Su Rai 1 è andato in ondaal, condotto da Nek e Bianca Guaccero, mentre Gerry Scotti su Canale 5 è tornato con Io.La scelta è ardua per il pubblico, indeciso a quale trasmissione dare la propria preferenza. Su Rai 1 aal, che ha avuto un enorme successo nella puntata di esordio, Bianca Guaccero e Nek hanno ospitato Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia.Invece su Canale 5 Gerry Scotti è al timone di Ioche ha visto la concorrenza spietata dei partecipanti in gara che hanno vissuto anche momenti molto emozionanti.Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso di Salvatore Montefusco, il 70enne condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei, Renata.