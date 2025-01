Sport.quotidiano.net - Ascoli, i nuovi arrivi e le polemiche. D’Amore e Toma, Righi nella bufera

L’annuncia i primi due ingressi in difesa di(in prestito dalla Juve Stabia) e(a titolo definitivo dal Legnago), ma entrambi non costituiscono di certo le operazioni che servivano. La giornata di ieri ha confermato le immani difficoltà che sta incontrando l’attuale società capitanata dal patron Massimo Pulcinelli in questo deludente mercato invernale operato dal direttore sportivo Emanuelee che sicuramente non sta consentendo all’attuale organico messo nelle mani del tecnico Di Carlo di vedersi potenziato nelle zone del campo in cui, invece, vi era necessità in vista della seconda e decisiva parte di stagione. L’obiettivo del club resta quello del conseguimento di un piazzamento playoff che in una categoria come la serie C per una piazza comedovrebbe essere il punto di partenza e non di arrivo.