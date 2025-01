Vipera falsa Grande Fratello tra Eva e Stefania finisce malissimo | il gesto choc a fine puntata Pubblico sconvolto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladeldi giovedì 16 gennaio 2025 ha visto un acceso scontro tra Eva Grimaldi eOrlando, due concorrenti la cui amicizia è stata messa a dura prova da una serie di eventi. La lite è scoppiata in seguito a un “salvataggio a catena” che ha visto Eva decidere di non salvare, ma piuttosto Alfonso D’Apice. Questoha colto di sorpresa, che ha reagito con veemenza, accusando Eva di essere “” e ““. Durante la diretta,ha esclamato: “Sei! Non venire più a dirmi di non cambiare letto per dormire con me!”, esprimendo il suo disappunto per la scelta dell’amica.>> “Luca e Amanda.”. Chiara fa il macello al, massacrata dopo la soffiata fatta a LorenzoEva, dal canto suo, ha cercato di giustificare la sua decisione dicendo: “Volevo dare spazio a un ragazzo più giovane, non posso pensare con la mia testa?”.