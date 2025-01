Una perdita enorme che ha svuotato i serbatoi; la comunicazione di Acqualatina Rubinetti all’asciutto in mezza provincia

Leggi su Dayitalianews.com

Grave Guasto alla Rete Idrica: Interruzione in Corso in Vari ComuniUna grave emergenza idrica sta interessando dalla mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sezze e Pontinia a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice di Sardellane. Secondo quanto comunicato daS.p.A., i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità del servizio, con il ritorno dell’acqua previsto nel corso della nottata.Le Zone Maggiormente ColpiteL’interruzione idrica sta coinvolgendo diverse aree dei sei Comuni interessati. Nello specifico:Latina: intero comune, ad eccezione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora.Pontinia: tutto il territorio comunale.