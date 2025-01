Ilrestodelcarlino.it - Schianto in bici, grave un 15enne

Sono ancora critiche le condizioni di un ragazzino di 15 anni, A.L. le iniziali, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto mercoledì sera a Sassuolo. Lo studente stava attraversando la strada via Circonvallazione nord-est, nei pressi dell’Esselunga in sella alla propriacletta quando è stato travolto in pieno da un’auto, una Polo condotta da un ragazzo di 26 anni. Lo, violentissimo, si è verificato intorno alle 19 di mercoledì. La dinamica dell’investimento è ora al vaglio degli agenti della polizia locale: ancora non è dato sapere se la giovane alla guida non si fosse reso conto della presenza del ciclista sulla strada. Quel che è certo è che l’urto è stato violento e che dopo lo scontro il ragazzino è stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza, dopo aver sbattuto contro la carrozzeria del mezzo alla cui guida era il 26enne.