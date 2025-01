Lapresse.it - Santanchè rinviata a giudizio, Conte: “Dimissioni immediate”

Leggi su Lapresse.it

si deve dimettere? Noi abbiamo già presentato una mozione e chiediamo leper il rispetto dell’onore e del decoro delle istituzioni di governo. Ci meravigliamo vedendo Meloni, che in passato ha sempre chiesto ledi ogni ministro per ogni stormir di foglia, tentennare per la tutela di interessi di partito”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, fuori da Montecitorio, in merito al rinvio aper falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Danielanel procedimento penale a Milano per il caso Visibilia. “C’erano già evidenze chiare riguardo la truffa Covid e oggi si aggiungono altri elementi. La magistratura farà il suo corso per le inchieste penali, ma la politica alzi la testa e abbia rispetto per le istituzioni”, ha aggiunto il leader pentastellato.