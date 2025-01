Oasport.it - Salto con gli sci, Alex Insam supera il taglio a Wisla. Tschofenig primo in qualificazione

Sulle ali dell’entusiasmo per la recente vittoria di una delle Tournée dei Quattro Trampolini più equilibrate di sempre, Danielsi conferma in grande spolvero anche dopo quasi due settimane di pausa e chiude davanti a tutti le qualificazioni sul trampolino grande di(in Polonia), sede della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci.L’austriaco, che indossa il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale del circuito maggiore, si candida dunque ad un ruolo da protagonista verso la gara individuale di domenica (domani ci sarà una prova a squadre).ha raggiunto quota 136.5 metri da stanga 13 con forte vento alle spalle, precedendo di quasi 2 punti Johann Andre Forfang.Il norvegese in realtà ha firmato la miglior misura della serie, atterrando sul punto HS (fissato a 140 metri) ma partendo da stanga 14 e con leggero vento alle spalle (due fattori che lo hanno penalizzato in termini di compensazione).