Roma-Genoa Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live

Ci avviciniamo al calcio d’inizio del match tra, match che inaugurerà la ventunesima giornata diA. Archiviato il pareggio per 2-2 ottenuto al Dall’Ara contro il Bologna lo scorso weekend, i giallorossi proveranno a portare a casa i tre punti per mantenere vive le speranze di rimonta per un piazzamento nelle coppe europee. A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli della sezione della Udine, mentre al VAR ci sarà Di Bello. L’andamento diLaha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, ma è ancora ben lontana dagli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I giallorossi occupano la decima posizione in classifica a quota 24 punti, a dodici lunghezze di distanza dal quarto posto. Il, invece, ha svoltato con l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina e si trova a un solo punto di distanza proprio dalla squadra di Ranieri in undicesima posizione.