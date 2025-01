Ilfattoquotidiano.it - Nuove Indicazioni di Valditara, frettolose ma non scandalose. Certo, sarebbe bello vedere il testo!

Etichettare come ideologico il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeche porta spesso al bavero della giacca la spilla di Alberto da Giussano è banale. Criticare le– annunciate dalle pagine dei suoi amici de Il Giornale – è fin troppo facile visto che nessuno conosce il documento elaborato (sudel ministro) dalla Commissione presieduta dalla pedagogista Loredana Perla. Ciò che stupisce e ciò di cui parlare, in premessa, è ben altro.Uno. La revisione dellenazionali è stata affidata a una commissione composta da persone che non vivono ogni giorno il mondo della scuola. Con Perla infatti ci sono Francesco Emmanuele Magni, consulente del ministro; Laura Sara Agrati pedagogista dell’Università telematica Pegaso; Paolo Calidoni, ex professore a Parma, Giuseppe Cappuccio, ordinario di Pedagogia sperimentale a Palermo il suo collega Massimiliano Costa di Ca’ Foscari; Evelina Scaglia, associato di Pedagogia a Bergamo, Alessia Scarnisci, ordinario di Pedagogia dell’Universitas Mercatorum, Viviana Vinci dell’università di Foggia.