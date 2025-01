Secoloditalia.it - Neonati sepolti in giardino, dopo l’orrore un gesto di pietà: Chiara e l’ex registrano i nomi dei due fratellini

A un punto fermo del percorso giudiziario, e a ormai diversi mesi dalla choc ingenerato dalla notizia del ritrovamento nella casa di famiglia a Traversetolo dei dueseppelliti grossolanamente neldella villetta, quelle due creature vittime di un abominio che ha sconcertato un Paese intero hanno finalmente un nome.morti a Traversetolo ein, ora hanno un nomeSamuel, 21 anni, ex fidanzato della ragazza accusata della morte dei due, si è presentato di sua iniziativa presso gli uffici del Comune locale per registrare idi battesimo dei due figli avuti conPetrolini: e per i due, disper caso dal cane di famiglia in piena estate, mentre la puerpera era in vacanze negli Usa, il giovane ha scelto iAngelo Federico e Domenico Matteo.