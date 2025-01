Ilrestodelcarlino.it - L’incontro col ministro: "Piantedosi verrà in città per presiedere il comitato per l’ordine pubblico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildell’Interno Matteoa Reggio perilpere la sicurezza pubblica". A preannunciarlo è il sindaco Marco Massari dopo il summit che si è tenuto ieri mattina a Roma al ministero. Sul tavolo di discussione ovviamente i temi sulla sicurezza, con focus sulla zona stazione e in particolare sulla richiesta dell’Esercito dopo l’istanza inviata nel luglio scorso dal prefetto Maria Rita Cocciufa per l’adesione all’operazione ‘Strade Sicure’ del Governo. Risposta e decisione che ancora non sono arrivate, ma la ‘fumata bianca’ potrebbe concretizzarsi proprio in occasione della visita diin(data ancora da fissare) che presiederà il Cosp e magari annunciando proprio l’arrivo dei militari nelle zone sensibili della. Oppure l’invio dei soldati potrebbe essere sancito successivamente, concedendo aldi approfondire meglio le problematiche parlandone col prefetto stesso, col questore Giuseppe Maggese e col colonnello nonché comandante provinciale dei carabinieri Orlando Hiromi Narducci, o addirittura andando a vedere di persona nei luoghi cosiddetti sensibili per criminalità e degrado, individuati come quelli che necessitano di un presidio.