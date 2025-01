L’Athletic fa autocritica dopo aver detto addio al suo torneo feticcio

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 23:28:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Lui L’Atletico passa la bevuta dell’eliminazione della Coppa nel suo campo. Il campione in carica esce dalcon una vittoria ai rigori contro l’UD Logroñés, rivale della Seconda Federazione, e con una sconfitta interna contro l’Osasuna. I leoni avranno ore di. Lui Il primo bilancio è arrivato da Valverde. “Mi piacerebbe vincere sempre, ma sai che non è così. Devi alzarti e metterti in posizione. Dobbiamo fare un passo avanti nei restanti tornei”, ha spiegato l’allenatore.salutato Supercoppa e Coppa tra otto giorni.Lui Varapalo arriva in una competizione che aveva suscitato grande entusiasmoancora di piùvinto l’ultimo titolo eddisputato un’ottima prima parte di stagione.