Quotidiano.net - Israele, governo spaccato. Destra pronta all’addio. La tregua rischia di slittare

Leggi su Quotidiano.net

di Aldo BaquisTEL AVIVAll’indomani dell’annuncio di Donald Trump dell’accordo sullaa Gaza e sullo scambio di prigionieri e ostaggi, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dovuto misurarsi con una serie di imprevisti che lo hanno costretto a rinviare il voto di approvazione al. Ma la realizzazione dell’accordo, viene assicurato da fonti ufficiali, non è in discussione e i primi ostaggi israeliani dovrebbero tornare liberi domenica, o forse lunedì, se ci fossero altri intoppi. Il primo ostacolo che Netanyahu si è visto parare nella notte di mercoledì riguardava la lista di 110 palestinesi, condannati all’ergastolo per terrorismo, chedovrà rilasciare in cambio degli ostaggi feriti o malati. Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza, ha vagliato ciascun nominativo e sono così venuti a galla alcuni nomi cheafferma di non poter accettare.