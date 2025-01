Oasport.it - Golf, Ferguson guida il Dubai Desert Classic di un colpo. Migliozzi e Laporta ancora in gara, fuori Rahm

Leggi su Oasport.it

Spettacolare finale di giornata per lo scozzese Ewenal. Il 28enne, con 3 vittorie fin qui sul maggiore circuito europeo (Qatar Masters e ISPS Handa World Invitational nel 2022 e BMW International Open nel 2024), ha chiuso con birdie eagle per un totale di -12 su 36 buche (-7 di giornata) e undi distanza sul neozelandese Daniel Hillier, particolarmente in forma negli ultimi mesi, fermo a -11.Sui fairway dell’EmiratesClubha fin qui prodotto due bogey-free round e, insieme al collega neozelandese Hillier, hanno già messo un discreto margine di vantaggio sugli inseguitori. In T3, a -8, si trova un gruppoto dall’australiano Jason Scrivener, i britannici Tyrrell Hatton e Laurie Canter, e dal sudafricano Shaun Norris. Scivolati indietro, invece, i 3 protagonisti della prima giornata.