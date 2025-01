Ilfattoquotidiano.it - Francia, dopo 50 anni dalla legge sull’aborto le donne condannate ingiustamente devono essere ancora riabilitate

Marie-Louise Girauld aveva 39quel 30 luglio 1943 quando fu ghigliottinata nel cortile della prigione della Roquette, a Parigi, ormai chiusa da tanti, per aver praticato 27 aborti clandestini a Cherbourg, in Normandia. All’epoca le chiamavano “faiseuses d’anges” in, le militanti come lei, medici e no, che sfidavano la(nel 1942, sotto il governo collaborazionista di Vichy, l’aborto era diventato un “crimine contro lo Stato”, passibile della pena di morte), per aiutare leche, anche a rischio della propria vita, volevano interrompere una gravidanza sgradita.A 50esatti“Loi Veil” del 17 gennaio 1975, difesa anima e corpoministra della Salute Simone Veil, sotto la presidenza di Valery Giscard d’Estaing, che legalizzò l’interruzione di gravidanza inpermettendo alledi abortire in modo sicuro, il quotidiano Libération pubblica oggi una lettera aperta per riabilitare storicamente le “e restaurare la loro dignità”.