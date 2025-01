Oasport.it - Dove vedere in tv Scandicci-Conegliano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Sabato 18 gennaio (ore 18.00) si giocherà, incontro valevole per la diciannovesima giornata della Serie A1 di. Al PalaWanny di Firenze andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda forza del torneo: le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo faranno visita alla compagine toscana per prolungare la propria imbattibilità stagionale, mentre le padrone di casa cercheranno il colpaccio a effetto in quella che sarà la rivincita dell’ultima finale scudetto.Le Pantere, reduci dal successo casalingo contro Vallefoglia nel turno infrasettimanale, partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la Savino Del Bene, che ha regolato Talmassons a domicilio, ha tutte le carte in regola per impensierire la corazzata veneta. Si preannuncia un duello infuocato tra le due bomber: da una parte l’italiana Ekaterina Antropova (miglior marcatrice del torneo), dall’altra la svedese Isabelle Haak.