Daredevil | Born Again già confermata la produzione della seconda stagione

Il Diavolo di Hell’s Kitchen non si ferma mai! Charlie Cox, protagonista di, ha confermato che laserie inizierà in primavera, ancor prima che la primaarrivi su Disney+, prevista in Italia per il 5 marzo 2025.L’annuncio di Charlie CoxDurante il FAN EXPO di San Francisco, Charlie Cox, accompagnato dal collega Wilson Bethel, ha rivelato con entusiasmo i piani per la:“Sono passati tanti anni dall’ultimo contenuto su. Sono davvero emozionato. Quando rilasceremo la primail 5 marzo, saremo già al lavoro sulla. È davvero un regalo che continua a darci soddisfazioni.”L’attesa per il ritorno di, dopo l’interruzioneserie Netflix nel 2018, è palpabile.