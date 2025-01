Tpi.it - C’è un altro “caso Cecilia Sala” di cui non parla nessuno: Alberto Trentini è in carcere da due mesi in Venezuela e, ora, il Governo chiede “massima discrezione”

Inc’è un” di cui: il cooperanteè ina Caracas da oltre due, senza accuse, ma il, ora,”.è arrivato inil 17 ottobre 2024 per l’ong Humanity & Inclusion. “Il 15 novembre, mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito, è stato fermato a un posto di blocco. Pochi giorni dopo il fermo, è stato trasferito a Caracas e, ad oggi, ci risulta ‘prigioniero’ in una struttura di detenzione, senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione”, ha denunciato la famiglia attraverso l’avvocato Alessandra Ballerini (che segue anche ilRegeni). “In realtà nessuna notizia ufficiale ci è mai stata comunicata da nessuna autoritàna né italiana e di fatto, da due, nulla sappiamo sulle sorti di, tenuto anche conto che soffre di problemi di salute e non ha con sé le medicine né alcun genere di prima necessità”.