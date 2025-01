Lanazione.it - Bartoccini, a Pinerolo ko che brucia: "Riscattiamoci domani a Milano"

PERUGIA – Gettarsi alle spalle la serataccia del turno infrasettimanale è l’unica cosa che può fare adesso laMc Restauri Perugia. L’occasione era ghiotta nel campionato di serie A1 femminile ma le magliette nere non sono riuscite a farsi valere lasciando alle rivali dila vittoria (26-28, 25-23, 17-25, 15-25) ed i tre punti. Si potrebbe complicare il cammino verso la salvezza, anche perché le inseguitrici non stanno a guardare. Cuneo ha battuto nientemeno che Novara, per fortuna Roma e Talmassons sono rimaste al palo. Inutile leccarsi le ferite, c’è giusto il tempo per recuperare le energie, le umbre sono chiamate ad andare in trasferta per l’anticipo disera contro la corazzata. Il commento del tecnico Andrea Giovi: "Complimenti aper la prestazione.