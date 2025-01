Agi.it - Allarme maltempo: rischio nubifragi sulle isole maggiori e il sud

AGI - Intensa fase dicon: previste ancora piogge nel weekend, poi un graduale miglioramento la prossima settimana. Un vortice depressionario è in formazione tra Mediterraneo e nord Africa: nelle prossime ore cio' potrebbe portare condizioni meteo instabili, o anche perturbate,regioni del sud Italia. In particolare, è scattata l'allerta 'rossa' persoprattutto su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria ionica. Con l'arrivo del weekend, i fenomeni sarebbero in risalita ancheregioni del centro Italia, con neve sull'Appennino centrale a quote medie. Domenica non si esclude qualche fenomeno anche al nord. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano, con l'arrivo della prossima settimana, una graduale diminuzione dell'instabilita' grazie anche a un possibile piccolo promontorio anticiclonico.