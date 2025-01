Lanazione.it - Accademia in rosa. Boom di adesioni ai corsi dell’istituto

Sono sempre più le donne che scelgono idell’Italiana della Marina Mercantile, istituto di formazione che rilascia titoli del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’istruzione terziaria non universitaria e che ha ampliato notevolmente il ventaglio della sua offerta, fra posizioni di bordo e di terra. Rispetto a giugno 2024, quando il totale degli allievi in corso era pari a 555 persone, con un tasso di presenza femminile pari al 14,6%, si registra una crescita della componente in: oggi, su un totale di 830 allievi in corso (+49,5%), le donne iscritte sono 147, il 17,7% del totale complessivo degli iscritti aiIts e Fse. Nel dettaglio, sono 140 le iscritte in età tra i 18 e i 29 anni, e 7 nella fascia tra i 30 e i 54 anni. IIts, creati in partnership con aziende leader del settore ferroviario, della logistica intermodale, dell’ambito portuale e del trasporto merci e passeggeri, vantano un tasso di occupazione post diploma di circa il 95% in media e sono totalmente gratuiti grazie ai finanziamenti del ministero dell’Istruzione e del merito e dei fondi europei Next Generation EU e della Regione Liguria.