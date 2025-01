Abbiamo perso una diva Cinema in lutto è morta un’attrice dalla carriera straordinaria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilhauna vera leggenda. La grande attrice, nota per tantissimi film amati dal pubblico, èalla veneranda età di 95 anni dopo unasfavillante. Ha vinto due Golden Globe e due Tony Award, inoltre ha ricevuto candidature all’Oscar, all’Emmy Award e a due BAFTA Awards. Lei è anche entrata nella storia come una delle quattro attrici a vincere due Golden Globe nel medesimo anno.Ilè dunque inper questa attrice che purtroppo non è più tra noi. La donna ènelle scorse ore, come confermato dai suoi familiari in una dichiarazione ufficiale. I suoi parenti più cari le sono stati vicina fino all’ultimo momento. Il suo nome è e resterà impresso per sempre nel grande schermo, grazie ad interpretazioni magistrali dei suoi ruoli.Leggi anche: “C’è un grande buco nel mondo ora”.