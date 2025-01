Lettera43.it - Slovacchia, studente accoltella e uccide almeno due persone in una scuola

In unadi Spišská Stará Ves, nellaorientale, unodi 18 anni hato a morte due. L’episodio si è verificato poco dopo le 13 all’interno della palestra dell’istituto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, le vittime sono la preside del liceo e unassa. Un’altra persona è stata ferita ed è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Loè stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver tentato la fuga. Le autorità slovacche stanno indagando sul movente dell’attacco e raccogliendo le testimonianze degli studenti e del personale scolastico.Articolo completo:duein unadal blog Lettera43