Lanazione.it - Servizio civile: via alle domande per i tredici posti a disposizione

Leggi su Lanazione.it

Sonodei giovani interessati a svolgere ilnelle associazioni del territorio. Più precisamente, la Croce Bianca di Querceta mette a, 6 la Cassiopea onlus e 2 la Misericordia di Seravezza. A rivolgere un appello ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, è l’assessore al sociale Stefano Pellegrini che – anche nella sua veste di responsabile per ildi Anpas Versilia – sottolinea come si tratti di una importante occasione per ragazze e ragazzi. Gli interessati avranno tempo sino14 del 18 febbraio per presentare domanda: ilinizierà a maggio per un impegno pari a 25 ore settimanali e un compenso di 507,30 euro al mese. "Si tratta di opportunità molto preziose per i giovani – sottolinea l’assessore Pellegrini – in quanto Croce Bianca, Misericordia e Cassiopea daranno loro la possibilità di acquisire diverse competenze, oltre a vivere un periodo di formazione: ormai in molti concorsi pubblici si riserva una particolare attenzione a chi ha svolto".