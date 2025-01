Ilrestodelcarlino.it - Scuole superiori al freddo, proteste a Rambaldi e Scarabelli: “Così non si fa lezione”

Imola, 16 gennaio 2024 – Problemi di riscaldamento delleimolesi. Guasti e malfunzionamenti affliggono, ormai da qualche tempo, gli impianti dell’istituto agrario(aule e laboratori) e alcune classi del liceo classico. Stufi di dover farcon il cappotto, soprattutto nei giorni fin qui più freddi dell’anno scolastico, gli studenti hanno inscenato ieri mattina una doppia protesta. Presidio in via Ascari, dove i ragazzi e le ragazze hanno mostrato cartelli tipo ‘Abbiamo’, ‘Alzate il riscaldamento’ e ‘Con 15 gradi noi non facciamo’; uno striscione con scritto ‘Studiare al caldo è un diritto, non un privilegio’ è spuntato invece in via Garibaldi. Gli alunni hanno ricevuto rassicurazioni dai rispettivi dirigenti scolastici, che hanno spiegato loro di confidare in una pronta risoluzione del problema.