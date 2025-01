Lanazione.it - Scandicci, rinasce il punto edicola grazie alla Coop: “Un ottimo servizio al cittadino”

(Firenze), 16 gennaio 2025 – Undi. Dopo la chiusura di alcune rivendite di giornali nel territorio comunale e in particolare con la sparizione dell’della zona di Vingone, per molte persone informarsi era diventata un’impresa. Tanti anziani non sapevano più dove poter acquistare le testate. L’iniziativa della“salva” la situazione: è stato infatti varato unvendita giornali proprio all’interno del supermercato di. Una iniziativa che ha trovato il plauso di molti cittadini e che è stata possibilecollaborazione tra lo stesso Comune die la. “Un belsoprattutto per chi ha problemi a muoversi – dice un– Qui possiamo trovare finalmente i giornali tutti i giorni”. Nelè possibile trovare le principali testate nazionali, sia quotidiani che periodici.