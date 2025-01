Feedpress.me - Medio Oriente, la tregua scatta domenica. A Gaza 7 morti nella notte in due attacchi israeliani

Le Guardie della rivoluzione iraniana hanno accolto il cessate il fuoco atra Israele e Hamas come una "vittoria" per i palestinesi e una "sconfitta" per Israele . "La fine della guerra e l'imposizione di un cessate il fuoco. è una chiara vittoria e una grande vittoria per la Palestina e una sconfitta ancora più grande per il mostruoso regime sionista", affermano i Pasdaran in una dichiarazione..