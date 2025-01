Puntomagazine.it - M5S Vallo della Lucania: “Ponte sulla Strada Regionale 488, un ritardo che poteva essere evitato”

Il Gruppo territoriale: “Mancata richiesta alla soprintendenza blocca i lavori di ristrutturazione. Serve maggiore attenzione per il benecomunità”Il Movimento 5 Stelle diesprime profonda preoccupazione e sconcerto per l’inaccettabilenell’avvio dei lavori di ristrutturazione delsituato lungo la488, nel tratto che collegaad Angellara. La struttura, chiusa al transito da oltre un anno e mezzo a causa di un cedimento strutturale, rappresenta un collegamento strategico non solo pere la frazione Angellara, ma anche per tutta la fascia interna del Cilento. Questaè infatti cruciale per i cittadini dei comuni di Cannalonga, MoioCivitella, Stio, Gioi e di altre località limitrofe, che da lì transitano per raggiungere il capoluogo.