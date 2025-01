Inter-news.it - LIVE – Inter-Sassuolo Women 0-0, si riprende col secondo tempo!

è la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le neroverdi allenate da Gian Loris Rossi. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.0-054? Ci prova anche Milinkovic con una conclusione col destro da centro area: Lonni risponde con una parata46? LEGNO! Costruzione dal basso dell’, che termina l’assist di Detruyer per Wullaert. La belga aggancia in area e calcia verso la porta colpendo in pieno il palo.21.50 INZIA IL!Nonostante Gianpiero Piovani abbia scelto di cambiare nove undicesimi del suo classico undici, le seconde linee rispondono bene.