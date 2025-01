Jennifer Lopez | Mi sono sempre sentita sfavorita ora non più

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Mirotta dentro e una. Ho lottato con questo. Con il passare del tempo e la maturità ho capito che è la vulnerabilità a renderti davvero forte”. Quando c’è da raccontarsi senza filtri,non ha paura. E lo ha fatto all’Adnkronos, in occasione della presentazione di ‘Inarrestabile’ (‘Unstoppable’, il titolo originale), disponibile su Prime Video, che racconta la vera storia di Anthony Robles: un lottatore diventato campione con una sola gamba. “Siamo perfetti mostrandoci così come siamo, con le nostre fragilità. La perfezione non è quella che vediamo sui social, certo mi piace apparire molto curata e dare il meglio di me. Ma questa non è la perfezione. Ora ho imparato ad accogliere tutto di me perché accettandomi ho la possibilità di fare un passo successivo per migliorarmi.