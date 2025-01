Inter-news.it - Inter-Bologna 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su Inter-news.it

L’ha pareggiato per 2-2 contro ilnel recupero della diciannovesima giornata di Serie A.e curiosità sulla partita giocata tragiocata allo stadio “San Siro” di Milano.2-2: curiosità edella partitaQUATTORDICI – Sono i gol segnati dai difensori dell’in questa stagione. Ieri, la rete di Denzel Dumfries a pareggiare momentaneamente i conti contro il. I nerazzurri sono una cooperativa del gol e la difesa ne partecipa attivamente.DODICI – Il gol di Emil Holm delè il dodicesimo subito dall’in casa in questo campionato, già uno in più rispetto a quelli incassati dai nerazzurri in tutta la scorsa stagione in Serie A in gare casalinghe.TRE – Lautaro Martinez ha segnato tre gol nelle ultimeuscite dell’tra campionato e Supercoppa italiana (Cagliari, Atalanta, Milan, Venezia e).