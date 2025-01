Ilrestodelcarlino.it - Il futuro di Alcatraz. Iniziata la bonifica : "Progetto complesso, è una vera sfida"

Fa ancora impressione la grande sala circolare al nono piano dell’ex direzionale Manfredini in viale Corassori, tristemente noto come. Se ti affacci alle finestre la vista spazia a 360 gradi sulla città, la pianura e le montagne. Da qui, dove si riuniva il Consiglio di amministrazione del Banco San Geminiano e San Prospero, tutto è ai tuoi piedi. Alla fine degli anni Ottanta, quando il colosso fu costruito, l’obiettivo era chiaro: dimostrare solidità economica e pieno controllo. Dei brevi fasti di allora rimane un sentore di opulenza perduta, di grandeur in frantumi. La fortezza Bastiani, o Fort Knox se preferite, non ha resistito prima all’irruzione dei tempi nuovi, con il sistema bancario cambiato in fretta, e poi alla scarsa vigilanza, all’incuria, al vandalismo assurdo e sfrenato.