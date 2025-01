Puntomagazine.it - “Il dono di Iris” di Flavia Giovanardi: la storia di una giovane donna in cerca della sua strada

“Ildi” di: Un viaggio nel potere femminile e nell’autodeterminazione di unachedi superare i limiti imposti dalla società degli anni CinquantaCasa Editrice: Robin EdizioniCollana: Le GiraffeGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 296Prezzo: 18,00 €“Ildi” diè un romanzo ambientato nei primi anni Cinquanta in Italia, e incentrato su una forte e appassionata figura femminile impegnata a conquistare la sua indipendenza. Teodora Villasanta, ventisei anni, è cresciuta in una famiglia tradizionalista ma ha avuto una nonna,, che le ha insegnato invece ad essere una ribelle e soprattutto unalibera. Nel corso dell’opera ci sono dei flashbacks in cui si scoprono alcuni retroscena sul rapporto tra la nonna e sua nipote: ci troviamo intorno al 1939, e la piccola Teodora osserva l’anziana mentre crea rimedi naturali con le erbe e i fiori raccolti nel bosco; vi sono occasioni, inoltre, in cui la ragazzina spia la nonna mentre legge i Tarocchi ad alcuni abitanti del paese.