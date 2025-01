Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Lazio: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri puntano ad un altro passo avanti verso la salvezza, mentre i biancocelesti vogliono proseguire la loro rincorsa al quarto posto.si giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI gialloblù sono reduci dalla sconfitta sul campo della capolista Napoli che li tiene bloccati al diciassettesimo posto con appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. Il ko non deve comunque far dimenticare le due vittorie ottenute nelle ultime quattro partite che tengono pienamente in corsa la squadra di Zanetti per la salvezza.I biancocelesti stanno tirando il fiato rallentando la loro corsa al quarto posto, che ancora conservano con una sola lunghezza di vantaggio.