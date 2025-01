Sport.quotidiano.net - Hamilton-Ferrari, ci siamo. L’ad Vigna: “Lewis da noi la prossima settimana”

Milano, 16 gennaio 2025 –sta per sbarcare ufficialmente sul pianeta. Ormai mancano solo pochi giorni. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, ex pilota di McLaren e Mercedes, è pronto per la nuova avventura in rosso: prenderà il posto di Carlos Sainz, formando una super coppia con Charles Leclerc. La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato del Cavallino, Benedetto: “verrà da noi– le parole nel corso della presentazione a Milano della partnership trae Unicredit –. C'è tanta fibrillazione, tanta voglia di cominciare. Stiamo sistemando le ultime cose.pronti quasi su tutto. Le aspettative sono alte”. Il team ha programmato perun test a Fiorano intorno al 20 gennaio e sulla pista di Barcellona per la fine del mese.