Ilgiorno.it - Fuoco al Campo volo. Un inferno senza feriti. Vanno in fumo 4 hangar e 7 ultraleggeri

Leggi su Ilgiorno.it

Quattrodistrutti e con essi anche i 7 aereiche custodivano: è pesantissimo, in termini economici, il bilancio del violento incendio divampato ieri pomeriggio aldi Cogliate. L’allarme è scattato verso le 15 dalla struttura di via Bernardino Luini, che si trova in mezzo alla campagna, vicino al confine con Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Qui da anni è attiva la Asd, società che promuove le attività diattraverso una scuola di formazione, e ospita una pista per decollo e atterraggio dioltre a diversiper il ricovero dei velivoli. Qui c’è anche la sede di un nucleo di Protezione civile. "Ci siamo accorti innanzitutto che è saltata la corrente elettrica all’interno di uno degli, siamo arrivati qui per controllare ma ormai l’incendio era già partito da uno dei depositi e ha intaccato velocemente anche quelli accanto", racconta Marco Alberti, direttore tecnico della scuolaCogliate Vfr Campus.