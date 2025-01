Ilrestodelcarlino.it - Escape room a Bologna, tutti i segreti del gioco di fuga

, 16 gennaio 2025 – C’è ‘Secret zone’, in Strada Maggiore 40, che permette di scervellarsi tra ‘Il Testamento del Nonno’ e ‘Il Magazzino del Museo’. Oppure ‘Resolve’, che per trovare una via d’uscita impone di risolvere enigmi tra ‘La Stanza di 50 Sfumature’ e quella deid’Egitto. E ancora: ‘Adventures’ in via Boldrini, dove i percorsi ‘la Mafia’ e ‘La stanza della Regina nera’ aspettano i più temerari, o ‘impossibile’ in via della Grada, che propone ‘Area51’, ‘L’interno di Dante’ e ‘Psycho Hospital’. Sono alcune delle (tante)bolognesi, veri giochi didal vivo, dove i partecipanti sono chiamati a risolvere indovinelli, enigmi, puzzle e prove di abilità (corali) per riuscire – appunto – a trovare una soluzione e fuggire dalla stanza. Un fenomeno nato in Giappone sulla scia di spettacoli e serie televisive, che si è poi diffuso nel mondo e in Europa, fino in Italia negli ultimi 10-15.