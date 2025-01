Così Elon Musk è intervenuto per la liberazione di Cecilia Sala dall’Iran | la rivelazione del New York Times

Leggi su Open.online

Il New, dopo giorni di speculazioni, chiarisce cheha avuto un ruolo nelladi, la giornalista italiana incarcerata in Iran lo scorso 19 dicembre per un braccio di ferro sull’estradizione dell’ingegnere Abedini. E spiega anche quale è stato, visto che molto si è detto sul reale coinvolgimento del patron di Tesla nella vicenda. Il compagno della 29enne aveva già ammesso, come ricostruito anche da il Post, di aver contattato l’uomo considerato intermediario e portavoce diin Italia, Andrea Stroppa. Daniele Raineri, anche lui giornalista, si era persuaso a scrivergli perché aveva letto che c’era «un canale trae i diplomatici iraniani, e chelavora anche a stretto contatto con Trump». Eera, conferma ora il quotidiano statunitense, citando due fonti vicini ai canali della diplomazia di Teheran.