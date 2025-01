Ilgiorno.it - Contrabbando di oltre 500 sigari cubani dalla Svizzera: fermato nel retro valico di Uggiate

con Ronago (Como), 16 gennaio 2025 – Raffinate scatole di legno, al cui interno c’erano 576di. Sono stati scoperti nei giorni scorsi dai finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, che durante un servizio dihanno sottoposto a controllo, una Bmw in transito acon Ronago, di rientro. alla guida dell’auto c’era un uomo di origine cinese residente a Solbiate Olona, con al seguito la documentazione fiscale da cui è emerso che ierano stati acquistati poche ore primaconfine, per un importo di circa 13 franchi. Ma i militari hanno voluto approfondire quanto effettivamente acquistato, trovando i- molti di più rispetto a quanto compariva sullo scontrino - nascosti in parte all’interno un anonimo sacchetto shopper riposto nel portabagagli dell’auto, e in parte nel soprabito, in modo da renderne difficoltosa l’individuazione.