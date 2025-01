Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, nave ospedaliera “Peace Ark” arriva a Zhoushan

Il personale medico della nave ospedaliera della Marina cinese "Peace Ark" sta in formazione sulla nave dopo l'arrivo in un porto di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 16 gennaio 2025. La nave e' arrivata qui questa mattina dopo aver completato i servizi medici umanitari durante la sua missione "Mission Harmony-2024" in 13 Paesi dell'Asia e dell'Africa. Dalla sua partenza il 16 giugno 2024, la nave ha percorso piu' di 30.000 miglia nautiche in 215 giorni, battendo il record della serie di missioni per la durata piu' lunga e l'incarico piu' esteso.