Charlotte d’Inghilterra detta moda | tutti vogliono il suo fiocco e ora c’è la lista d’attesa

La Principessacontinua arecon i suoi outfit. A neppure dieci anni la figlia del Principe William e Kate Middleton è già una fashion influencer, in grado di fare la fortuna dei brand che indossa. Una vera e propria fonte di ispirazione per tante mamme e bambine. Nelle ultime settimane è andato sold out ilche la nipotina di Re Carlo ha sfoggiato alla Messa di Natale a Sandringham.La Principessacon ildi vellutoSono passate ormai settimane da Natale, ma il look dicontinua a far chiacchierare. La Principessa ha sfoggiato per l’occasione un cappotto scozzese, nei toni del nero e del verde, in pendant con il look della madre Kate Middleton. A completare l’outfit un graziosodi velluto, di uno dei brand preferiti dalla royal family: Beulah London.