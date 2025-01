Carlo Lucarelli | Bisogna investire sulla salute mentale c’è gente che sta davvero male Ma la società volge lo sguardo altrove per occuparsi delle proprie cose

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

presenta a FqMagazine la docu-serie Sky Exclusive “La nave dei folli – Oltre la ragione” dal 20 gennaio su Sky Arte e in streaming su Now. Per gli antichi rappresentavo luoghi in cui condannare a una vita errante chi era considerato pazzo, chi non ubbidiva alle convenzioni sociali, chi era troppo moderno per il suo tempo o le vittime di giochi di potere. Una riflessioneneurodiversità che lo scrittore fa in 6 puntate attraverso le vite di sei personaggi del passato: Nerone, Camille Claudel, Robert Schumann, Madeleine Pelletier, Cesare Lombroso e Lev Tolstoj, Giovanna di Castiglia.Cosa rappresenta per te la follia?La follia rappresenta tanteper me, rappresenta sicuramente un punto di vista interessante, perché è un punto di vista eccentrico. Consideriamo qualcosa folle, perché lo consideriamo ‘diverso’.