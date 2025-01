Amica.it - Cappelli inverno 2025: i modelli di tendenza secondo le sfilate

Leggi su Amica.it

sono l’accessorio di tndenza di questoleA/I 2024-. Ecco diecidi, fondamentali per ripararci dal freddo con stile.Fendi, i balaclava si combinano con dolcevita, cappotti con cintura e cuissardes mentre il berretto con visiera di Prada si sposa alla perfezione con giacca over in pelle e gonna midi. Invece la coppola, in tweed o pelle, è protagonista da Chanel. Nel video di Amica.it, si scoprono idiavvistati sulle passerelle di Giorgio Armani, Dior, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Emporio Armani e Alberta Ferretti. GUARDA LE FOTOIfascinator più belli, ieri e oggi Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: idileAmica.