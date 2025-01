Tg24.sky.it - Caos treni, Salvini contrattacca. È polemica con le opposizioni

Ieri si è verificata l'ennesima giornata di disagi per i, tra guasti e ritardi. Unche ha scatenato unaanche politica sul fronte del trasporto ferroviario. Con Fs che dopo "l'ennesimo incidente anomalo" annuncia un esposto alle autorità competenti, e i partiti che si sono scontrati ulteriormente sul tema. Al centro dellail ministro dei Trasporti, Matteo, che non è andato in Parlamento a riferire sui disservizi - "ma sono pronto a farlo", ha affermato, e intanto sui social passa al contrattacco. Suisi scontano i "danni del malgoverno di sinistra", dice, ingaggiando un duello a distanza con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Il quale a sua volta gli risponde dandogli del "buffone" e chiedendone "le dimissioni". E intanto la Lega parla di “sciacallaggio".