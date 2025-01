Dailymilan.it - Calciomercato Milan, El Nacional: Zlatan Ibrahimovic piomba su Frenkie De Jong. L’offerta

Leggi su Dailymilan.it

Dalla Spagna: ilsi muove sulha fatto un’offerta al Barcellona per. La cifraDal Sudamerica arriva una bomba diche ha del clamoroso: secondo quanto riportato da El, la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi sul centrocampista di proprietà del BarcellonaDe Jong, tanto da aver già presentato un’offerta al direttore sportivo del club blaugrana Deco.La proposta avanzata dadovrebbe essere da 25 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere altri 10 milioni di euro di bonus legati a presenze e obiettivi di squadra. Per adesso, però, il Barca avrebbe declinato l’offerta, rispedendola al mittente. Il quotidiano venezuelano sottolinea, infatti, che i blaugrana non sono chiusi alla cessione del giocatore, ma chiedono almeno 45 milioni di euro.