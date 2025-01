Lanazione.it - Anche la lettiera del gatto diventa smart: la soluzione auto-pulente è in offerta su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Pulire ladel proprioè un compito da svolgere quotidianamente, soprattutto per il benessere degli amati amici a quattro zampe. A tal proposito, per tutti quegli utenti che puntano sulla tecnologia per semplificare la vita di tutti i giorni, c'è lacontrollabiletramite app. Per ovvi motivi, il suo costo è superiore a quello delle lettiere tradizionali, ma con lo sconto del 31% applicato sul prezzo di listino oggi è possibile completare l'acquisto sua 342,94 euro (anziché 499,99 euro). E i costi di consegna sono gratuiti per tutti gli abbonati a Prime. Acquistalo adesso suPulire ladelnon è mai stato così facile Laattualmente in promozione suè quella di VIVIDMOO, che può contare su un buon numero di recensioni positive.