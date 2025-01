Agrigento Capitale della Cultura, sabato inaugurazione con Mattarella

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 gen. (askanews) –18 gennaiocelebrerà l’del suo anno daItalianacon una cerimonia ufficiale presso il Teatro Pirandello. A dare il via alle celebrazioni sarà il PresidenteRepubblica Sergio, sottolineando l’importanza dell’evento per la città e per l’intero Paese. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai, Rai Play, Rai Quirinale e Rai Tgr, offrendo a milioni di spettatori la possibilità di scoprire e apprezzare il patrimoniolecittà siciliana. Prevista la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il MinistroAlessandro Giuli, insieme a rappresentanti del mondole e artistico. Durante la cerimonia saranno celebrati la storia e il patrimonio di, che rappresenta un pilastroitaliana e internazionale.